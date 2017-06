Alibaba – Cloud-Computing (Teil 4)

Lieber Leser,

wie ich bereits erwähnt hatte, liegt derzeit viel Hoffnung auf Alibabas Cloud-Segment. Besonders wichtig, um die Abhängigkeit vom reinen e-Commerce Segment zu überwinden. Nach Umsatz gemessen ist Alibaba der größte chinesische Anbieter von Cloud-Services, und das Wachstum scheint sich weiter zu beschleunigen. Absolut betrachtet ist Alibabas Weltmarktanteil gegenüber Amazon dennoch sehr klein.

Amazon verzeichnete zuletzt in diesem Segment einen Umsatz von 3,7 Mrd. US-Dollar, der von Alibaba lag bei 314 Mio. US-Dollar. Am Wachstum der Umsätze gemessen scheint Alibaba jedoch mittlerweile die Nase vorn zu haben, was auch meine These des vorhandenen Wachstumspotentials annähernd untermauert. Amazons „AWS“ Umsätze wuchsen in dem gleichen Zeitraum um 42,7 %, Alibabas Cloud „Alicloud“ hingegen um 103 %. Laut einigen Studien wird das Cloud-Potential in China bis 2020 auf etwa 20 Mrd. US-Dollar beziffert.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.