Alibaba: Die Bullen scharren bereits mächtig mit den Hufen

Im Anschluss an einen steilen Anstieg bildete die Alibaba-Aktie am 9. Juli bei 268,00 US-Dollar ihr aktuelles Allzeithoch aus. Es leitete eine Konsolidierungsphase ein. Sie könnte in Kürze zu Ende gehen, denn die Bullen stehen kurz davor, einen Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung der letzten Wochen zu vollziehen.

Überwunden wurde bereits das Hoch vom 5. August bei 266,97 US-Dollar, denn am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



