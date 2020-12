Alibaba? BioNTech? DAS ist für 2021 die bessere Wahl!

Seit mittlerweile ziemlich exakt zwölf Monaten hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem. Fast genauso lange forschen zahlreiche Unternehmen rund um den Globus an einem Impfstoff. Dabei hat sich der Impfstoff des Mainzer Biotech-Start-Up BioNTech als aussichtsreichster Kandidat hervorgetan, sodass die Aktie bis Mitte Dezember stark nach oben kletterte. Ähnlich verlief es bei Chinas Internetriesen Alibaba. Doch seit einigen Tagen scheinen beide Titel in Ungnade gefallen zu sein…

Während die Impfungen mit BioNTechs Impfstoff BNT162b2 mittlerweile in zahlreichen Ländern unter Hochdruck laufen, verliert die BioNTech-Aktie immer weiter an Boden. Seit dem Allzeithoch Mitte Dezember bei rund 130 US-Dollar verliert der Kurs bis heute rund 35 Prozent. Bei Alibaba haben Monopol-Vorwürfe der chinesischen Regierung die Aktie auf Talfahrt geschickt. Alleine gestern verlor der Kurs über 13 Prozent!

