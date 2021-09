Alibaba, Baidu und DiDi Global-Aktie: was ist da heute los?

Die Aktien mehrerer in China ansässiger Unternehmen, darunter Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA), Baidu Inc (NASDAQ:BIDU) und DiDi Global Inc (NYSE:DIDI), werden am Dienstag höher gehandelt, nachdem Daten gezeigt haben, dass Chinas Exporte im August im Jahresvergleich um 25,6% gestiegen sind und damit die Erwartungen von 17,1% übertroffen haben.

Die Daten zeigen eine steigende Nachfrage aus Übersee nach Autos, Elektronik und Konsumgütern.



