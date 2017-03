Alibaba: Der Ausbruch ist da und das ist eine neue Trading-Chance!

Wir hatten diesen Artikel bereits um die Mittagszeit geschrieben und der Titel lautete da noch: „Der nächste Ausbruch könnte jetzt kommen!“ Bei Börsenstart in den USA war es bereits geschehen. Im Januar gab es einen Kursanstieg von unter 90,00 USD bis 104,06 USD und der Kurs bewegte sich seither seitwärts in einem Bereich zwischen gut 100,00 Dollar und 104,20 Dollar. Es gab bereits mehrfache Ausbruchsversuche, die aber aller abgefangen wurden. Irgendwie hat der Kursverlauf nach einem Ausbruch nach oben ausgesehen und darauf war unser Titel zunächst abgestimmt. Wir hatten dieser Vermutung hinzugefügt: „und wenn es keine schlechte Meldung von Alibaba gibt, sollte das bald passieren.“

So schnell ändern sich die Situationen an der Börse und allein das ist ein gutes Argument, um den RuMaS Express-Service zu abonnieren, mit dem man tagesaktuell über das Börsengeschehen und sich neu aufgetane Chancen informiert wird. Der Kurs ist knapp über den Widerstand bei 98,72 Euro gekommen, was eine gute Chance signalisiert. Wir orientieren uns allerdings bei Alibaba charttechnisch lieber an der NYSE. Dort sieht man, dass der Widerstand bei gut 104,00 USD lag und dieser wurde jetzt relativ deutlich genommen.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.