Alibaba: Das Allzeithoch ist zum Greifen nah!

Liebe Leser,

Alibaba überzeugte am Mittwoch mit einem neuerlichen Kursgewinn. Die Aktie signalisiert, dass es jetzt in Richtung früherer Tops nach oben gehen kann. Dies würde einem möglichen Aufschlag in Höhe von fast 10 % entsprechen. Gelingt dies, dann sind nach Meinung von Chartanalysten relativ schnell noch einmal mehr als 15 % Kursgewinn möglich. Im Einzelnen: Die Aktie kann in den kommenden Sitzungen den bereits begonnen Aufwärtstrend fortsetzen. Die jüngsten Handelstage bescherten der Aktie einen Durchbruch auf Kurse von mehr als 150 Euro. Dies gilt als wichtig, da bei 150 Euro eine massive Hürde vorhanden ist, die nun erst zum dritten Mal überhaupt überwunden wurde. Wenn die Signale in diesem Fall Bestand haben, dann ist ein rascher Aufstieg in Richtung 160 Euro möglich. Danach käme es zur Konfrontation mit dem bisherigen Allzeithoch bei 162,75 Euro. Dieses war am 7. November 2017 erzielt worden. Bis dahin fehlen aktuell gerade einmal gut 6 %. Dennoch wäre die Aktie dann noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Mangels Widerständen könne es dann nach Meinung der Chartanalysten schnell weiter in Richtung 200 Euro hinaufgehen.

Nach unten hin sollte die aktuelle Untergrenze bei 140/145 Euro schützen. Dass es noch einmal zum Test des Verlaufstiefs bei 124,87 Euro vom 6. Juli 2017 kommt, gilt unter den Chartanalysten als unwahrscheinlich, da auf dem Weg dorthin viele Unterstützungen vorhanden sind. Demnach sieht es eindeutig eher nach steigenden Notierungen aus. Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten wurden nicht publiziert. Dabei gibt es aktuell dennoch zu wenige Empfehlungen von Bankanalysten, als dass ein Stimmungshoch ausgerufen werden könnte.

Technische Analysten: Aufwärtstrend

Technische Analysten sind der Auffassung, der Wert sei im Hausse-Modus. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt knapp 14 %. Demnach liegt ein klares Kaufsignal vor, heißt es!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.