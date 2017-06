Alibaba: Alles was Sie zur Alibaba-Aktie wissen sollten! (Teil 1)

Lieber Leser,

wie Sie bereits wissen sollten, bin ich derzeit Fan der Alibaba-Aktie. Mir gefällt zum einen die markttechnische Ausgangslage, die Parallelen zu Amazon aufweist. Außerdem gehe ich davon aus, dass Chinas Markt in vielen Bereichen noch lange nicht ausgeschöpft ist. Das birgt Wachtumspotentiale. Der Trend, der sich gerade ausbildet, könnte daher erst am Anfang stehen.

Ampeln stehen mehr auf grün als gelb oder rot

Der Einbruch gleich im Anschluss an den IPO scheint nun ebenfalls überstanden und die schwachen Anleger-Hände nach der IPO-Euphorie scheinen abgeschüttelt. Das ist der Moment, wo sich die wahre Bewertung im Aktienkurs beginnt niederzuschlagen und sich für den geduldigen Anleger auszahlt. Die Ampeln stehen meiner Meinung nach aufgrunddessen derzeit mehr auf grün als auf gelb oder rot. Zumindest was die langfristige Betrachtung angeht. In Rahmen dieses Artikels schauen wir etwas tiefer in die einzelnen Segmente von Alibaba.

Alibaba kann sich durchaus als Platzhirsch auf dem chinesischen Markt für e-Commerce bezeichnen. Aber nicht nur das, Alibaba ist auch nach Umsatz führend im Bereich Cloud-Computing. Die Parallelen zu Amazon sind deutlich zu erkennen. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die chinesische Regierung es zulassen wird, dass Alibabas Marktstellung auf dem chinesischen Markt von ausländischen Wettbewerbern wie Amazon stark bedroht werden wird. Zu Alibabas größten Konkurrenten auf dem heimischen Markt zählen Tencent und Baidu.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.