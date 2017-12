Alibaba: Alles im grünen Bereich!

Liebe Leser,

Alibaba hat am Donnerstag zwar letztlich etwas nachgegeben, dennoch sind sich Charttechniker einig, dass die Aktie schon bald einen neuen Anlauf auf das Rekordhoch starten und dieses über kurz oder lang weiter nach oben schieben wird. Insgesamt wird dem Wert ein Kurspotenzial von über 25 % zugeschrieben. Im Detail: Das Rekordhoch befindet sich bei 162,75 Euro und war am 7. November aufgestellt worden. Der Abstand beläuft sich nach einem leichten Kursrückgang am Donnerstag auf weniger als 10 %. Obwohl nun die wichtige Untergrenze von 150 Euro unterschritten wurde, gilt der Aufwärtstrend als stabil und kräftig. Kleinere Rücksetzer sind im laufenden Aufwärtstrend Gewinnmitnahmen geschuldet, anschließend dürfte es wieder steigende Kurse geben. Diese Entwicklung lässt sich seit dem Sommer beobachten.

Das übergeordnete Kursziel verorten Chartanalysten ohnehin deutlich höher, nämlich bei 200 Euro. Die Aktie dürfte nach Überquerung des Rekordhochs mangels weiterer Widerstände bis zu dieser runden Marke klettern. Dies sind rechnerisch sogar etwas mehr als 34 % Potenzial. Wirtschaftlich orientierte Analysten hingegen können derzeit keine Empfehlungen aussprechen, die Bilanzen sind offensichtlich nicht so einzusehen und zu beurteilen wie nach westlichem Standard.

Technische Analysten: Aufwärtstrend intakt

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im klaren Aufwärtstrend. Dabei haben sich die Kurse um knapp 15 % von der 200-Tage-Linie entfernt. Nur: In der kurzfristigen Analyse sind die Trendpfeile abwärts gedreht, nachdem es zu Gewinnmitnahmen gekommen ist. Insgesamt liegt hier jedoch ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.