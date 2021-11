Alibaba-Aktien: Warum sind sie heute gefallen?

Überblick Die staatseigene Bauhinia Culture (Hong Kong) Holdings Ltd will die englischsprachige Zeitung South China Morning Post(NYSE:BABA) übernehmen, berichtet Bloomberg. Die 1903 gegründete SCMP war einst eine der profitabelsten Zeitungen der Welt, was vor allem auf den großen Teil der Stellenanzeigen zurückzuführen ist. Der Medienmogul Rupert Murdoch erwarb 1986 die Kontrolle über SCMP, bevor er seinen Anteil 1993 an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!