Alibaba-Aktie: Das wird heute wichtig!

Die Alibaba-Aktie ging nach dem Allzeithoch vom 27. Oktober bei 319,32 US-Dollar in eine anhaltende Abwärtsbewegung über. Ihr Tief wurde bereits am 24. Dezember bei 211,23 US-Dollar ausgebildet. Dennoch neigt die Aktie auch in diesem Jahr immer wieder zur Schwäche. Ein zwischenzeitlicher Anstieg bis auf 274,29 US-Dollar wird seit dem 16. Februar wieder abverkauft.

Der Kurs fiel erneut unter den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung