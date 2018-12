Alibaba-Aktie steigt um 14 %! Folgt jetzt die Rallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Die Aktie von Alibaba (WKN: A117ME) konnte in den vergangenen Wochen wieder einiges an Boden gutmachen. Notierte das Papier Ende Oktober noch bei rund 118 Euro, finden wir die Anteilsscheine des chinesischen E-Commerce-Giganten derzeit bei 135,06 Euro wieder. Immerhin ein Kursplus von beeindruckenden 14 % in knapp einem Monat.

Einige Investoren könnten sich nun allerdings fragen, ob diese Erholung nun nachhaltig ist oder schon bald wieder sinkende Kurse wahrscheinlicher sein könnten. Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf das, was derzeit die Aktie bewegt.

Neuigkeiten rund um die Alibaba-Aktie

Nun, zum einen sollte an dieser Stelle wohl erwähnt werden, dass die Alibaba-Aktie zwar in den vergangenen Wochen wieder steigen konnte. Im aktuellen Jahr ist diese chinesische Aktie jedoch auch weiterhin stärker gefallen als in jüngster Zeit gestiegen. Oder anders ausgedrückt: Auf Sicht der letzten zwölf Monate dominieren bei der Alibaba-Aktie noch immer rote Vorzeichen.

Hierbei gab es wohl so einige Dinge, die Alibaba zuletzt belasteten. Zum einen der inzwischen offen ausgetragene Handelsstreit zwischen China und den USA. Zwar verkauft Alibaba natürlich einen Großteil seiner Waren bislang lediglich innerhalb des chinesischen Marktes. Dennoch existiert rund um Alibaba natürlich noch so einiges an internationaler Wachstumsfantasie, was durch diesen Konflikt wohl einen erheblichen Dämpfer bekommen haben dürfte.

Außerdem ist Alibaba bereits heute dabei, den internationalen Markt aufzurollen. Über seine Plattformen AliExpress und Tmall beziehen und versenden schon heute chinesische Händler internationale Waren. Auch dieser Handelsfluss dürfte durch die derzeit geltenden Zollbestimmungen deutlich schwerfälliger geworden sein.

Zudem dürfte so manchen Investor der baldige Abgang von Alibaba-Gründer Jack Ma schwer getroffen haben. Ma gilt bei Alibaba eigentlich als wichtiger Innovator und sein Abgang könnte dementsprechend schwer zu kompensieren sein.

Wie wir folglich insgesamt sehen können, gab es so einige wichtige und leider häufig negative Neuigkeiten rund um die Alibaba-Aktie. Doch könnte neuerdings wieder die operative Stärke des chinesischen Onlinehändlers in den Fokus rücken, die nach wie vor vorhanden ist.

Wachstumsstory dürfte weiterhin stimmen

Alibaba ist nämlich auch weiterhin in einer guten Verfassung und die Quartalszahlen für das dritte Quartal haben erneut bestätigt, dass die Wachstumsstory hier noch nicht ausgereizt ist.

So stiegen beispielsweise die Umsätze auf Konzernbasis um beachtliche 54 %. Zudem konnte Alibaba mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 9,60 Yuan aufwarten, was deutlich besser gewesen ist, als ursprünglich von den Analysten erwartet wurde.

Zwar senkte Alibaba im Zuge dieser Quartalszahlen seine Prognosen für das laufende Jahr leicht. Wachstumsraten im mittleren zweistelligen Prozentbereich sind jedoch für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 350 Mrd. US-Dollar nach wie vor fantastisch.

Außerdem hat Alibaba in jüngster Zeit auch einen ersten großen Schritt gemacht, um seine internationalen Ambitionen zu unterstreichen. In Belgien soll künftig ein großes Logistikzentrum mit einer Fläche von 220.000 Quadratmetern entstehen. Das soll künftig einmal sicherstellen, dass alle potenziellen europäischen Kunden ihre Waren von Alibaba künftig innerhalb von lediglich drei Werktagen erreichen werden, was letztlich ein bedeutender Schritt sein könnte, um langfristig den E-Commerce-Markt Europas aufzurollen.

Operativ scheint Alibaba daher, wie gesagt, in Topform zu sein. Und ein Ende dieser beeindruckenden Wachstumsgeschichte scheint auch in Anbetracht der internationalen Möglichkeiten noch lange nicht ausgereizt.

Alibaba bleibt spannend … langfristig

Trotz teilweise nicht unerheblicher negativer Schlagzeilen könnte Alibaba daher für Investoren langfristig interessant sein. Alibaba wächst und wächst und wächst. Und das Tempo scheint, wenn überhaupt, lediglich sehr langsam auf hohem Niveau abzunehmen. Das könnte noch für einige operativ erfolgreiche Jahre sorgen.

Dennoch könnte es kurzfristig natürlich immer mal bergab gehen. In Zeiten des Handelskrieges und eines schwer einzuschätzenden US-Präsidenten Trump ist schließlich vieles möglich. Auch eine weitere Eskalation, die die Alibaba-Aktie in ihren Bann ziehen könnte.

Ob dieser spannende und möglicherweise weiterhin volatile Mix auch etwas für dich ist, solltest du dir daher gut überlegen.

Kanadas Antwort auf Amazon.com! … und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um in Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen. Fordere den Spezialreport mit allen Details hier ab.



Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.