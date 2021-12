Alibaba Aktie: Deshalb steigt die Aktie heute massiv an!

Die Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA) notiert am Montag höher, nachdem die People’s Bank of China angekündigt hat, den Mindestreservesatz nächste Woche zu senken.

Die Senkung des Mindestreservesatzes durch die chinesische Zentralbank wird die zweite Senkung des Mindestreservesatzes in diesem Jahr sein. Mit diesem Schritt soll die chinesische Wirtschaft gestützt werden, indem dem System Liquidität zugeführt wird. Die People's Bank



