Alibaba-Aktie: Das sollten Sie wissen!

Alibaba konnte in den vergangenen Handelssitzungen überzeugen. Nun kämpft die Aktie sogar darum, in den kommenden Sitzungen neue Rekorde zu erreichen. Bei Werten von mehr als 160 Euro könnte es zu einem Ausbruch nach oben kommen, meinen die Chartanalysten und verweisen auf die jüngst schon eroberten Hürden in Höhe von 145 und 150 Euro. Die Zeichen sind deutlich aufwärts gerichtet. Widerstände ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.