Alibaba-Aktie: Das sollten Sie beachten!

Alibaba Group Holdings, Ltd (NYSE:BABA) notierte am Dienstag über 5 % niedriger inmitten einer anhaltenden COVID-19-Welle in China, die mit zunehmenden Restriktionen, Abriegelungen in Städten im ganzen Land und Arbeitsplatzschließungen einhergeht.

Chinesische Aktien erhielten vor kurzem einen vorübergehenden Auftrieb, nachdem die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde ihre Haltung dahingehend geändert hatte, dass sie US-Regulierungsbehörden vor Ort zulässt und in China ansässige Unternehmen sensible Daten weitergeben dürfen.

