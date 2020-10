Alibaba Aktie: Das sind mal Hammer-Nachrichten!

Die Alibaba-Aktie hat ihren Wert in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich verbessert und den Anlegern große Freude bereitet. Anfang Juli gelang der Sprung auf ein neues Rekordhoch, was der Aktie weitere Aufwärtsimpulse gab. So stieg der Kurs Anfang September im Hoch bis auf 298,87 US-Dollar. Nach einer Korrektur nehmen die Bullen nun erneut die 300-USD-Marke ins Visier.

