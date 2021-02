Alibaba-Aktie: Auch das noch!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Alibaba hatte in den letzten Wochen wahrlich mit mehr als genug schlechten Nachrichten zu kämpfen. Diese wirkten sich natürlich auch auf den Aktienkurs, des Unternehmens aus, welcher sich zeitweise gefährlich an das 52-Wochen-Tief bei 156,60 Euro annäherte. Genau in diesen schweren Zeiten sorgt ein Großaktionär für den nächsten Dämpfer.

Medienberichten zufolge hat Microsoft-Gründer Bill Gates sämtliche Alibaba-Anteile der Bill & Melinda Gates ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung