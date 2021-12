Alibaba-Aktie: Das nennt man wohl einen klassischen Rebound!

Die Alibaba-Aktie ist mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. An der New Yorker Börse gewann der Anteilsschein fast 10 Prozent hinzu und erreichte ein Tageshoch bei 123,12 Dollar. So gelang es das Freitags-Gap zwischen 119,34 und 118,19 Dollar zu schließen. Allerdings sollte man den Anstieg nicht überbewerten. Gut möglich, dass es sich hierbei nur um einen klassischen Rebound nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



