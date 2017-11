Alibaba: Die Aktie knackt alle Rekorde!

Liebe Leser,

Alibaba hat auch zum Wochenauftakt wieder von sich Reden gemacht. Die Aktie holt derzeit einen Rekord nach dem anderen, ohne dabei zu große Kurssprünge zu vollführen. Charttechniker zeigen sich von einer derart moderaten Aufwärtsbewegung begeistert, da die Aktie offensichtlich nicht von einer Handvoll Spekulanten nach oben getrieben wird. Wirtschaftlich basierte Einschätzungen liegen derzeit kaum vor. Dennoch sind die Chartanalysten ebenso wie technische Analysten vom gewaltigen Potenzial überzeugt. Das an diesem Montag neu aufgestellte Allzeithoch bei 162,00 Euro dürfte in den nächsten Tagen weiter nach oben geschoben werden, nach oben ist der Weg prinzipiell frei bis zu den runden 200 Euro. Erst hier findet sich die nächste markante Hürde, heißt es. Die Charttechniker vermuten zudem bei Kursen knapp unter den derzeitigen Notierungen bereits die nächsten Haltepunkte. Hier sei demnach also kein massiver Kursrutsch zu befürchten.

Technische Analysten: Starker Hausse-Modus!

Auch technische Analysten zeigen sich von der Aktie begeistert. Immerhin konnten die Trendpfeile in allen zeitlich betrachteten Dimensionen aufwärts gedreht werden. Zudem beträgt der Abstand zum langfristig bedeutendsten Indikator, dem GD200, bereits mehr als 25 %. Auf dieser Grundlage wäre der laufende Aufwärtstrend erst dann gefährdet, wenn die Aktie auf weniger als 122 Euro fallen sollte.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.