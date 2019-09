Alibaba-Aktie kaufen? Was dafür- und was dagegenspricht

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Die Aktie des chinesischen Internetkonzerns Alibaba (WKN: A117ME) bleibt weiterhin ein heißes Eisen. Alleine in diesem Jahr bewegte sich das Papier in einer Spanne zwischen 120,82 Euro und 174,00 Euro, was immerhin einem Abstand von 30 % entspricht. Momentan notiert die Alibaba-Aktie übrigens auf einem Kursniveau von 161,40 Euro und befindet sich somit eher an der oberen Spanne dieses Korridors.

Doch was ist die Aktie von Alibaba eigentlich? Eine attraktive Wachstumschance oder eher eine hoch riskante Wertvernichtungsmaschine? Ein kleiner, Foolisher Faktencheck bezüglich der Chancen und Risiken wird dir mit Sicherheit helfen, hier ein paar solidere Einschätzungen zu gewinnen.

Die Risiken im Überblick

Alibaba besitzt natürlich ein paar Risiken, über die man sich aktuell im Klaren sein sollte. Insbesondere der Handelskonflikt scheint viele Investoren derzeit zu verunsichern, denn auch wenn die Hauptmusik für den E-Commerce-Akteur insbesondere im Onlinehandel noch immer im Reich der Mitte spielt, möchte Alibaba über kurz oder lang die Welt erobern. Und hierzu gehört natürlich eine gewaltige Expansion.

Diese Handelskrise könnte zumindest kurz- bis mittelfristig den Expansionsplänen der Chinesen im Wege stehen. Insbesondere in den USA haben es Namen wie Alibaba und Co. aktuell sehr schwer, was die Internationalisierung des Konzerns natürlich hemmen könnte. Denn auch bei allen anderen Ambitionen: Die USA sind noch immer ein Weltmarkt und eine Internationalisierung führt gewiss nicht daran vorbei. So weit zu Risiko Nummer eins.

Ein zweites Risiko könnten zudem die vielen, vielen Randbereiche sein, in denen sich Alibaba derzeit ausprobiert. Natürlich ist der Cloud-Bereich inzwischen ein starker Umsatzbringer, andere Bereiche wie Fintechs und digitale Versicherungsprodukte (neben vielen weiteren, wohlgemerkt) sind allerdings noch eher klein und schaffen wenig Mehrwert für den operativen Erfolg.

Sofern Alibaba diese Randbereiche nicht koordiniert und in die Spur bekommt, könnte das die Ergebnisse belasten sowie einige Fantasie aus dem Internetkonzern nehmen. Auch hier schlummert daher meines Erachtens ein gewisses Risiko.

Zudem bestehen viele kleinere Risiken. Immer mal wieder taucht beispielsweise eine Fälschungsproblematik auf, die insbesondere damit zusammenhängt, dass Alibaba letztlich bloß Plattformen für Händler und Kunden anbietet. Hier können sich immer schwarze Schafe einmischen. Auch sehen viele aktuell ein Managementrisiko, insbesondere seitdem sich Jack Ma als Visionär aus dem operativen Geschäft herausgezogen hat. Grundsätzlich gibt es daher viele Risiken zu beobachten, allerdings ist das bei anderen Aktien ja gewiss nicht anders.

Die Chancen im Überblick

Neben den vielen Risiken bestehen jedoch auch viele, viele Chancen, die man ebenfalls berücksichtigen sollte. Und die sogar in einigen Fällen die Risiken ein kleines bisschen abmildern können. Schau am besten selbst.

So ist insbesondere hinsichtlich der Expansionsängste zu entgegnen, dass Alibaba hier bereits erste spannende Konzepte fährt, die durchaus erfolgversprechend sein dürften. Ob es sich hierbei um stationäre Läden handelt, die die Marken von Alibaba bewusster in den Köpfen der westlichen Konsumenten verankern sollen, oder staatliche initiierte Wachstums- und Expansionsprojekte wie zuletzt in Russland. Die Internationalisierung hat bereits begonnen, wenn auch nicht unbedingt in den USA.

Außerdem zeigen solche von der Regierung initiierten Schritte, dass die chinesische Regierung, die häufig ebenfalls als internetkritisches Risiko genannt wird, sehr Alibaba-freundlich zu sein scheint. Das können wir gewiss auch als Chance verbuchen, insbesondere im Vergleich zu anderen chinesischen Konzernen, die bereits das eine oder andere Mal den Zorn der Politik abbekommen haben.

Zudem sollten Investoren bedenken, dass selbst im Worst-Case-Szenario Alibaba noch immer reichlich Raum für weiteres Wachstum im asiatischen Heimatmarkt besitzen dürfte. An dieser Stelle, wie bereits so häufig, natürlich wieder von mir betont: Alleine der chinesische E-Commerce-Markt wird in den kommenden Jahren voraussichtlich noch auf über 4 Billionen US-Dollar anwachsen und sich somit binnen weniger Jahre verdoppeln. Für den chinesischen Marktführer im E-Commerce-Bereich sind das mit Sicherheit grundsolide Wachstumsaussichten.

Auch sollten wir bedenken, dass in Alibabas weiteren Geschäftsbereichen neben der Cloud und dem E-Commerce bestimmt noch weitere Chancen lauern könnten. Natürlich, einige Projekte werden auch hier mit Sicherheit scheitern und eingestampft werden, ja, sich vielleicht sogar als kurzfristige operative Belastung herausstellen. Langfristig hatte Alibaba jedoch bereits häufig den richtigen Riecher rund um digitale Produkte, was Investoren mit einem langen Atem auch hier optimistisch stimmen sollte, dass weitere Wachstumsbereiche und milliardenschwere Umsatzbringer hier prinzipiell vorhanden sein können.

Wie sieht deine Chance-Risiko-Gewichtung aus?

Chancen und Risiken liegen nun also auf dem Tisch. Die spannende Frage ist nun jedoch, wie du deine individuelle Bewertung vornimmst und zu welchem Ergebnis du kommst. Das ist jedoch ein Aspekt, den ich dir nicht mehr abnehmen kann, sondern den du für dich persönlich entscheiden musst.

Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

