Alibaba Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Es wäre verfrüht, jetzt schon die Panik an den Börsen für beendet zu erklären. Dennoch machte sich am Freitag so etwas wie Erleichterung bemerkbar. Das zeigte sich bei der Aktie von Alibaba besonders deutlich, welche sich an diesem Tag um etwas mehr als drei Prozent verbessern konnte. Damit gelingt es den Bullen, die herben Kursverluste der vorherigen Tage zumindest etwas abzufedern.

