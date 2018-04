Alibaba-Aktie: Das ist ein wichtiges Zeichen – hier kann es jetzt sehr schnell gehen!

Liebe Leser,

Alibaba ist wesentlich stärker, als es in den vergangenen Tagen bei vielen Analysten und Analysen zum Ausdruck kam. Der Wert könnte in den kommenden Tagen sogar einen Ausbruch über eine sehr wichtige Obergrenze schaffen, meinen die Spezialisten und erwarten, die Kurse sollten sich in Richtung ihres Allzeithochs aufmachen. Warum? Chartanalysten sehen den Dienstagsgewinn als Signal dafür, dass der Aufwärtstrend wieder ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.