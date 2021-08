Alibaba-Aktie: Das ist jetzt entscheidend!

Derzeit handelt die Alibaba-Aktie bei 167,20 EUR. Damit befindet sie sich noch unterhalb des im Mai dieses Jahres generierten Kurstiefs von 169,00 EUR. Aus dieser Sicht heraus liegt der Anteilschein gerade von unten an einem Widerstand an. Übergeordnet zeigt sich bereits seit November letzten Jahres ein Niedergang. Vom Hoch bei 271,00 EUR ging es jetzt in der Spitze um etwa 43 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



