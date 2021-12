Alibaba-Aktie fällt weiter – Besteht die Möglichkeit der Wende?

Alibaba Group Ltd. (NYSE:BABA) Aktien wurden am Dienstag niedriger gehandelt, da mehrere Einzelhandelsunternehmen aufgrund der COVID-19 Omicron-Variante, die für Unsicherheit in der Weihnachtszeit sorgt, einen Rückschlag erlitten haben.

Alibaba schloss mit einem Minus von 3,4% bei $127,53.

Die Aktie befindet sich in einem Abwärtstrendkanal, der von technischen Händlern als solcher bezeichnet wird.