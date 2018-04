Alibaba: Aktie bricht nach China-Zöllen weiter ein!

Liebe Leser,

die Alibaba-Aktie kann sich der Schwäche im Technologiesektor ebenfalls nicht entziehen und gibt in den letzten Wochen deutlich nach. In den vergangenen drei Wochen verlor sie, in Euro, ca. 17,7 % an Wert. Charttechnisch betrachtet hat sie in dieser Woche bereits die 50-Wochen-Durchschnittslinie unterschritten und testet aktuell die untere Trendlinie von oben an. Damit ist der aktuelle, primäre Aufwärtstrend vorerst ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.