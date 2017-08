Alibaba: Aktie bietet enormes Potenzial!

Lieber Leser,

Alibaba ist eine chinesische Suchmaschine, die in den vergangenen Monaten viele Investoren reich gemacht hat. Dieser Trend sollte sich nach den jüngsten Entwicklungen weiter fortsetzen. Denn gleich zum Wochenauftakt steht ein neuer Rekord an, der den Weg zu weiteren massiven Kursgewinnen ebnen sollte. Die Aktie ist in charttechnischer und technischer Hinsicht in einem gigantischen Aufwärtsmodus.

Fundamentale Analysten äußern sich derzeit kaum. Dies ist auf den ersten Blick überraschend, denn Alibaba gilt als größte Online-Plattform der Welt. Dennoch hat der Wert nur wenigen Analysten vernünftige Anhaltspunkte geliefert, sodass Investoren auf die Stimmung angewiesen sind. Fakt ist, dass Alibaba seit Jahresanfang im Wert um satte 71 % gestiegen ist.

Technische Analyse: Trend ist klar

Die technische Analyse wiederum bietet hinreichend Anhaltspunkte dafür, wohin die Reise gehen könnte. Immerhin konnte die Aktie die Trendpfeile in allen bedeutenden zeitlichen Analyse-Phasen nach oben drehen. Das bedeutet, dass der Hausse-Modus auf breiten Schultern ruht und vergleichsweise sicher ist. Zudem ist die Trend-Stärke beeindruckend. Alibaba konnte den Abstand zur langfristig bedeutenden 200-Tage-Linie immerhin auf 36 % ausbauen. Insofern sollte sich der Trend fortsetzen und neue Rekordkurse hervorbringen.

Alibaba ist klar im grünen Bereich.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von Frank Holbaum.