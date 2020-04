Alibaba-Aktie auf Wachstumskurs: 200.000.000.000 Gründe, die den Wettbewerb mit JD.com anheizen!

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Alibaba (WKN: A117ME) ist und bleibt eine rasante Wachstumsgeschichte aus dem Reich der Mitte. Alleine die beiden führenden Segmente im E-Commerce und in der Cloud sorgen dabei für ein stetes, beständiges und deutlich zweistelliges Wachstum. Ein Ende dieser Erfolgsgeschichte ist dabei noch lange nicht in Sicht.

Ein Thema, das jedoch an Bedeutung gewinnen wird, ist die Konkurrenz. Insbesondere der Wettbewerber und Verfolger auf Abstand JD.com (WKN: A112ST) möchte ebenfalls langfristig einen größeren Teil des lukrativen Kuchens abhaben. Und hat so beispielsweise erst kürzlich verkündet, auch im Cloud-Markt mitmischen zu wollen.

Alibaba jedenfalls scheint sich für diesen Markteintritt nun zu wappnen und rüstet sich, um die eigene Wettbewerbsposition zu halten. Wie, fragst du dich? Ganz einfach: Indem man seine starke operative Größe und Finanzkraft ausspielt. Und gigantisch in die Cloud investiert.

Ein gigantischer Schritt in Richtung Wachstum

Wie Alibaba nun nämlich zum Anfang dieser Woche verkündet hat, werde man in sein wachstumsstarkes Segment der Cloud einen gigantischen Betrag investieren. 200 Mrd. Yuan möchte der chinesische Internetkonzern in diesen Bereich stecken. Das entspricht umgerechnet einem Wert von ca. 28,3 Mrd. US-Dollar.

Dabei wird insbesondere die Infrastruktur des chinesischen Konzerns deutlich verbessert werden. Alibaba möchte demnach in Server, Netzwerke und Chips einen großen Teil dieses Betrages fließen lassen, um die Leistungsfähigkeit der Rechenzentren bedeutend zu erhöhen. Ein Schritt, der aus einem besonderen Kalkül heraus getätigt wird. Denn scheinbar rechnet das Management gerade jetzt mit einem gigantischen Wachstum.

Durch das Coronavirus entwickeln sich viele Unternehmen schließlich nun weiter und werden konsequent digitaler. Cloud-Lösungen können dabei auch im asiatischen Markt gefragter denn je sein und Alibaba möchte entsprechend seine führenden Ambitionen weiterhin unterstreichen. Die jetzt verkündeten Investitionen können somit unmittelbar zu einem weiteren Wachstum führen. Ein smarter Schritt, den das Management hier tätigt.

Ein immer lukrativerer Bereich

Dass die Cloud dabei konsequent wichtiger für Alibaba wird, das zeigt bereits ein Blick in die derzeitigen Zahlen. Alleine im letzten Quartal konnte der chinesische Internetkonzern so beispielsweise Umsätze in diesem Segment in einer Größenordnung von 1,54 Mrd. US-Dollar vorweisen. Gemessen an einem Gesamtumsatz in Höhe von 23,19 Mrd. US-Dollar entsprechen die Cloud-Umsätze inzwischen einem Anteil von rund 6,64 %. Und die Tendenz scheint dabei steigend zu sein.

Das Segment der Cloud ist schließlich auch im letzten Quartal erneut um außergewöhnlich starke 62 % gewachsen, während es der Gesamtkonzern auf eine Wachstumsrate von 38 % gebracht hat. Der relative Anteil, den die Cloud somit bei Alibaba einnimmt, wird verhältnismäßig immer größer. Für ein zukünftig stark profitables Geschäft mit hohen Margen ist das alles andere als verkehrt.

Alibaba rüstet sich entsprechend für eine weitere wachstumsstarke Zukunft und dürfte durch diese Investitionen der unangefochtene Marktführer bleiben. Dass diese Maßnahme nun in einer Zeit passiert, in der Wettbewerber JD.com seinen Eintritt verkündet, ist mit Sicherheit nicht zufällig. Sondern eher ein Fingerzeig, dass man keinen Millimeter dieses Marktes preisgeben möchte.

Ein gigantischer Wachstumsmarkt

Da der Markt der Cloud jedoch noch insgesamt recht jung ist und über ein deutlich zweistelliges Marktwachstum verfügt, kann auch JD.com womöglich mit seinen Cloud-Lösungen punkten und wachsen. Bloß, dass auch dieser eigentliche E-Commerce-Konzern vermutlich zunächst die zweite Geige hinter dem Marktführer spielen wird.

Alibaba ist und bleibt jedenfalls auf absehbare Zeit in seinen Bereichen E-Commerce und Cloud das Maß der Dinge im chinesischen Markt. Dennoch kann es langfristig ein smarter Schritt sein, das Thema Konkurrenz im Auge zu behalten.

