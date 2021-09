Bei der Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) geht es weiterhin Schlag auf Schlag. Zuletzt hat es diverse Berichte gegen Tech-Akteure gegeben, die auf harte Zeiten schließen lassen. So wie beispielsweise einer möglichen regulatorischen Realität, dass es mit der Exklusivität der Plattformen vieler Tech-Akteure bald vorbei sein könnte.

Ein Szenario, das die Aktien jedoch möglicherweise nicht ganz so stark belastet. Ganz einfach, weil Alibaba und andere Tech-Akteure sich einer Öffnung offen gegenüber gezeigt haben.

Zum Wochenende gab es jedoch weitere Schlagzeilen. So berichten unter anderem die Financial Times und die Nachrichtenagentur Reuters, dass es bei AliPay und somit im Kontext der Alibaba-Aktie eine Zerschlagung geben könnte. Riskieren wir einen Blick darauf, was das zu bedeuten hätte.

Alibaba-Aktie: Zerschlagung von AliPay?

Konkret gesagt berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die Financial Times, dass eine Zerschlagung einiger Teilbereiche von AliPay offenbar in der Diskussion steht. Demnach sieht ein solcher Schritt gemäß der Politik und der Behörden vor, dass das Kreditgeschäft des chinesischen Zahlungsdienstleisters abgespalten werden soll. Das wäre natürlich ein Eingriff in das Ökosystem.

Ein weiterer Schritt könnte möglicherweise sein, dass die Ant Group, der Zahlungsdienstleister im Alibaba-Konzern, die zugrunde liegenden Nutzerdaten für Kreditentscheidungen in ein neues Joint Venture ausgliedern soll. An diesem Joint Venture soll dann auch der Staat beteiligt sein. Die Financial Times beruft sich bei diesen Gerüchten übrigens erneut auf Insider, die mit der Sache vertraut seien.

Auch mit diesem Schritt soll offenbar nach Jahren des Wachstums mehr Kontrolle erlangt werden. Seit einiger Zeit erkennen wir im gesamten Tech-Markt eher restriktive Maßnahmen. Wobei sich auch mit dieser weiteren Meldung, die bislang nicht bestätigt scheint, die Gangart der örtlichen Aufsichtsbehörden beschleunigen könnte.

Ich wiederhole mich: Aber Vorsicht ist geboten

Bei Tech-Aktien wie der Alibaba-Aktie ist für mich daher weiterhin Vorsicht geboten. Solche Berichte, bei denen es um eine mögliche Zerschlagung und teilweise staatliche Kontrolle geht, sind definitiv ernst zu nehmen. Natürlich sind langfristig orientiert Chancen da und vielleicht hat es bislang in weiten Teilen nicht das Kerngeschäft tangiert. Bei AliPay und einigen anderen Tech-Akteuren dürfte es jedoch so langsam an die Substanz gehen. Vor allem auch, wenn wir in Richtung Gaming mit den scharfen Restriktionen blicken.

Im Endeffekt muss jeder Investor natürlich selbst entscheiden, ob Chancen oder Risiken überwiegen. Wenn der Markt jedoch aufgrund politischer Prozesse zu einem Problem wird, ist das für mich ein Zeichen, wirklich vorsichtig zu sein. Im Zweifel sind unternehmensorientierte Qualitäten dann nicht mehr ganz so viel wert. Vor allem, wenn die Politik genau gegen diese Stärke, Plattformen und Ökosysteme vorgeht.

Der Artikel Alibaba-Aktie: Zerschlagung von AliPay? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding.

Motley Fool Deutschland 2021