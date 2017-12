Alibaba Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Alibaba-Aktie wies am Freitagnachmittag und im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 1,33 % auf. In der Woche zuvor konnte noch ein Plus von etwa 1 % erzielt werden. An diese Erholung konnte die Aktie in dieser Woche nicht anschließen. Der Korrekturtrend setzt sich also weiter fort. Insgesamt haben Technologiewerte in den vergangenen Wochen einen im Vergleich zu anderen Sektoren eher negativen Stand.

Technologiesektor zu heiß gelaufen?

Die US-Steuerreform sorgt immer noch für eine Sektorrotation, die sich im nächsten Jahr fortsetzen könnte. Das belastet Tech-Werte insgesamt. Für Chinas Unternehmen kommen noch weitere Sorgen hinzu, wie etwa die zu erwartende Wirtschaftsflaute im Jahr 2018. Die Einzelhandelsumsätze per Monat November fielen zwar über den Erwartungen aus, allerdings ist etwas Schwäche bereits zu erkennen gewesen. Es wird sich in der nächsten Woche zeigen, inwiefern Anleger sich gegen die eventuelle Wirtschaftsflaute wappnen, indem sie ihre Positionen verringern oder eben nicht.

Der Deal ist geplatzt

Ebenfalls unterstützend zum aktuellen Korrekturtrend könnte der geplatzte Deal zwischen Alibaba und der russischen Sberbank beigetragen haben. Nach langen Verhandlungen sind beide ohne eine Einigung auseinandergegangen. Alibaba bleibt der Vorstoss in den russischen Markt damit erst einmal verwehrt. Zwar kann das Unternehmen über das Portal AliExpress ca. 15 Mio. russischer Kunden zählen, doch über das Joint Venture mit der Bank hätte man den Kundenstamm, vor allem im institutionellen Bereich, deutlich ausbauen können. Auf die Bank entfallen ca. 50 % aller Einlagen in Russland.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.