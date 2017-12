Alibaba Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Alibaba-Aktie eröffnet am Freitagnachmittag positiv und notiert zu diesem Zeitpunkt auf Wochenbasis mit 1,69 % leicht im Plus, damit aber auch kaum verändert. Die Aktie hat in der vergangenen Woche noch ein Minus von 3 % verzeichnet. Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie auf Tageskerzenbasis die Korrekturtrendlinie bereits überschritten. Positiv wäre jedoch der Anstieg auf über 181,5 US-Dollar je Aktie zu bewerten. In diesem Fall hätte die Aktie sowohl den zuvor unterschrittenen 50-Tage-Durchschnitt wieder überwunden und befände sich in der zuvor unterschrittenen Konsolidierungszone.

Alibaba geht Partnerschaft mit BMW ein

Negative News zu dem Wert wurden nicht gemeldet. Die Korrektur dürfte daher zum einen technischer Natur sowie aufgrund von makroökonomischen Gegebenheiten begünstigt worden sein. Wie fast jede Woche wurden auch in dieser neue Partner von Alibaba bekannt. So soll der chinesische Internet-Gigant mit dem deutschen Automobilproduzenten BMW eine Kooperation eingegangen sein. Im Rahmen der Kooperation soll an Systemen für das IoT geforscht und entwickelt werden. Bereits in der vergangenen Woche machte man die Kooperation zwischen Alibaba und Ford öffentlich. Ford will allerdings, anders als BMW, Alibabas Online-Plattform für den Verkauf seiner Fahrzeuge nutzen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.