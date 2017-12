Alibaba Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

Aktien chinesischer Technologieunternehmen wie Alibaba und Tencent haben im Zuge des Abverkaufs in den Technologiewerten in dieser Woche ebenfalls deutlich Einbußen erlitten. Im Vergleich zum Schlusskurs von vergangener Woche notierte die Alibaba-Aktie am Freitagnachmittag mit 7,82 % im Minus. Auch Tencent notierte, gehandelt in Euro, mit 7,79 % im Minus.

Umschichtungen und Chinas Regierung drücken Kurse

Grund für den Abverkauf im Technologiesektor waren Umschichtungen, die sich zum einen aus der US-Steuerreform ergaben, zum anderen möglicherweise aufgrund des Monatsübergangs. Im Falle chinesischer Unternehmen dürften die chinesischen Börsen zusätzlich belastet haben. Zwar war vor allem die Alibaba-Aktie gegenüber restriktiven Maßnahmen der Regierung in jüngster Vergangenheit immun, doch aktuell scheint die Sorge vor einer Flaute im Wirtschaftswachstum erhöht zu sein, was auch auf Technologieunternehmen abfärben könnte.

Konsolidierung bleibt intakt

Noch ist es allerdings zu früh, um darüber zu urteilen. Denn die chinesischen Konjunkturdaten aus dieser Woche waren überzeugend und fielen über den Konsens-Erwartungen aus. Die größte Belastung könnte daher von Depotumschichtungen und Gewinnmitnahmen herrühren, was aber eher von kurzfristiger Natur wäre. Charttechnisch bleibt die Alibaba-Aktie daher weiterhin innerhalb der bereits seit August bestehenden Konsolidierung gefangen. Kurse unter 168 US-Dollar je Aktie könnten eine größere Korrektur signalisieren.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.