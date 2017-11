Alibaba Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Alibaba-Aktie hat sich in dieser Woche größtenteils stabil gehalten. Am Freitagnachmittag zur US-Börseneröffnung notierte der Wert im Vergleich vom Eröffnungskurs am Montag um 1,06 % höher. Insofern wurden in dieser Woche kaum Katalysatoren verzeichnet. Chinesische Indizes nahmen in der zweiten Wochenhälfte ihre Korrektur von vergangener Woche wieder auf, nachdem die Konjunkturdaten verhalten ausgefallen waren und sich Sorgen über eine strenge Regulierung sowie Straffung der Geldpolitik breitmachten.

Aktie bewies Widerstandsfähigkeit

Die Alibaba-Aktie hatte jedoch auch schon in der jüngsten Vergangenheit eine gehörige Portion Widerstandsfähigkeit gegenüber politischen und geldpolitischen Entscheidungen aus China gezeigt. So auch in dieser Woche. Ein weiterer Faktor, der das Unternehmen betreffen könnte, ist die überraschend herabgesetzte Tarifsteuer auf Importe im Konsumgütersegment. Die Importsteuer soll ab dem ersten Dezember von 17,3 % auf 7,7 % fallen. Damit will die Regierung möglicherweise den Handelsbilanzüberschuss ansprechen.

Noch ein Ruck fehlt

Charttechnisch sieht es weiterhin positiv aus. Der Aktie fehlt nur noch ein kleiner Ruck, um die Konsolidierungsphase, die nun jetzt seit Mitte August andauert, nach oben zu verlassen. Kurse über 192,50 US-Dollar je Aktie könnten möglicherweise eine Jahresendrallye einleiten. Allerdings sollte im Rahmen des langen Wochenendes in den USA damit in dieser Woche nicht mehr gerechnet werden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.