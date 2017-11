Alibaba Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Alibaba-Aktie war in dieser Woche zeitweise von den Sorgen über Chinas Wirtschaft betroffen. Daher konnten zunächst auch die Ergebnisse des Singles`s Days Anleger nicht so recht auf Trab halten. Der am Samstag stattgefundene und weltweit größte Online-Shopping Tag brach erneut alle Rekorde. Der Umsatz der beiden Alibaba-Plattformen Taobao und Tmall lag bei 25,3 Mrd. US-Dollar nach 17,8 Mrd. im vergangenen Jahr, was ein Plus von fast 40 % ergibt. Seit 2012 hat Alibaba den Umsatz an diesem Tag vervierfachen können, auch wenn die Wachstumsrate geringer wird. Die Ergebnisse per drittes Quartal konnten erneut auf voller Linie überzeugen, waren jedoch in der vergangenen Woche weniger präsent.

Tencents Ergebnisse stützen auch die Alibaba-Aktie

Mehr Präsenz zeigten die Ergebnisse des Rivalen Tencent. Dieser hatte im dritten Quartal netto fast 70 % mehr verdient als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg ebenfalls um 61 %. Der Betreiber der SocialMedia Dienstes WeChat und des Games Honour of Kings verzeichnete einen deutlichen Zuwachs bei den Usern. WeChat zählte mit 980 Mio. Nutzern 17 Mio. mehr als im zweiten Quartal. Die tägliche Nachrichtenanzahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 25 % auf 38 Mrd. Die Umsätze im Smartphone-Game Segment stiegen um 84 %. Die Alibaba-Aktie konnte von den guten Ergebnissen sichtlich profitieren und erholte sich wieder innerhalb der bereits seit fast drei Monaten andauernden Konsolidierung. Ein Ausbruch über 192 US-Dollar je Aktie könnte das Ende der Konsolidierung einleiten.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.