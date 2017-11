Alibaba Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

ein Auf und Ab verzeichnete die Alibaba-Aktie in dieser Woche, nachdem sie im Zuge der durchaus positiven Ergebnisse per drittes Geschäftsquartal in der vergangenen Woche noch ein neues Allzeithoch erklimmen konnte. Die Aktie wurde in dieser Woche vor allem von den volatilen Phasen bei US-Technologiewerten beeinflusst. Diese Phasen hingen wiederum größtenteils mit den Debatten zur US-Steuerreform zusammen.

Wilder Ritt dank US-Steuerreform

Zuerst wurde bekannt, dass der vorgeschlagene Unternehmenssteuersatz nicht wie erhofft 15 %, sondern 20 % betragen würde. Weiter im Verlauf stand eine Verschiebung der Reform auf das nächste Jahr zur Debatte. Das drückte deutlich auf die Stimmung am Aktienmarkt, wovon sich einige Werte bis jetzt noch nicht gänzlich erholt haben. Schließlich hat das Repräsentantenhaus den Steuervorschlag am Donnerstag gebilligt. Der aktuelle Vorschlag sieht einen deutlich geringeren Steuersatz von 10 % auf im Ausland erwirtschaftete Gewinne vor. Insbesondere die Alibaba-Konkurrenz wie Amazon oder Apple dürfte, sofern die neuen Steuergesetze Wirklichkeit werden, davon profitieren.

Technischer Ausbruch lässt auf sich warten

Charttechnisch betrachtet notiert die Aktie am Freitagnachmittag innerhalb der leicht aufwärts gerichteten Konsolidierungsphase. Der Ausbruch in der vergangenen Woche konnte nicht bestätigt werden, weil sich der Wochenschlusskurs wieder innerhalb der Konsolidierung befand. Interessant wird zu sehen sein, wo der Schlusskurs in dieser Woche notieren wird. Die US-Börsen eröffneten am Freitag positiv.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.