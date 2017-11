Alibaba Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

Alibaba hat in dieser Woche die Quartalszahlen per zweites Geschäftsquartal veröffentlicht. Die Analysteneinschätzungen konnte das Unternehmen übertreffen. Der Umsatzanstieg betrug 61 %. Im Core Commerce Segment stieg der Umsatz um 63 %, das Cloud-Segment stieg um 99 %. Netto verdiente der chinesische Technologie-Gigant damit doppelt so viel wie im Vorjahresquartal.

Hinzu kommt, dass der Umsatzanstieg sich nicht wie befürchtet verlangsamt hat. Die Anzahl der jährlichen aktiven User konnte seit Beginn des Geschäftsjahres um 22 Mio. gesteigert werden. Die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr hat man damit angehoben. Der Umsatz soll in einer Spanne zwischen 49-53 % steigen. Analysten von RBC Capital haben ihren Zielpreis um fast 20 % auf 220 US-Dollar angehoben.

Wirkt sich die US-Steuerreform negativ aus?

Überraschenderweise hat der Kurs nach einem kurzfristigen Freudensprung wieder den Korrekturmodus eingenommen. Möglicherweise wirkt sich hier die geplante US-Steuerreform ein wenig negativ aus. Investoren könnten US-Konkurrenten wie etwa Amazon kurz- bis mittelfristig übergewichten, sofern die Steuerreform immer wahrscheinlicher wird.

Längerfristig jedoch bleibt ein Investment in die Alibaba-Aktie weiterhin solide. In der nächsten Woche findet in China der sogenannte Single`s Day statt – der umsatzstärkste Online-Shopping-Tag weltweit. Alibaba hat speziell dafür Lagerstätten mit Robotern ausgestattet, um die Logistik zu verbessern. Charttechnisch dürften Kurse über 190 US-Dollar je Aktie den primären Aufwärtstrend bestätigen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.