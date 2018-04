Alibaba Aktie: Wochenanalyse!

Die Alibaba-Aktie erholte sich in dieser Woche deutlich. Stand Freitagnachmittag (MEZ) notiert sie mit einem Plus von über 6 %. Bereits in der vergangenen Woche hatte sie mit einem leichten Plus geschlossen. Charttechnisch betrachtet fand sie damit fürs Erste einen Support durch den 50-Wochen-Durchschnitt bei 170 US-Dollar je Aktie. Der Korrekturtrend scheint allerdings weiterhin, trotz der Erholung, intakt zu sein. Erst ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.