Alibaba-Aktie: Wieder wohlgesonnen!

Die Aktie von Alibaba befindet sich seit gut einer Woche in einem anhaltenden Aufwärtstrend. Am Mittwoch bis zum Xetra-Handelschluss kamen weitere 0,5 Prozent hinzu, die Papiere des chinesischen E-Commerce-Giganten notierten bei 110,80 Euro. Das sind rund elf Prozent mehr als noch am vorvergangenen Montag, als die Alibaba-Aktie kurzzeitig unter die 100-Euro-Marke gefallen war. Die bessere Laune an den Märkten könnte unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



