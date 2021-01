Alibaba Aktie: Wertvolles Unternehmen geht an Alibaba vorbei!

Die Aktien der Tencent Holding (OTC:TCEHY) erreichten am Donnerstag neue 52-Wochen-Höchststände, während die Aktien der Alibaba Group (NYSE:BABA) nach dem ausgesetzten Börsengang der Ant Group weiter fielen, was zu einem Führungswechsel bei dem wertvollsten chinesischen Unternehmen führte. Der Mitbegründer von Roundhill Investments, Will Hershey, wies darauf hin, dass Tencent in dieser Woche Alibaba als wertvollstes chinesisches Unternehmen nach Marktkapitalisierung überholt habe.