Alibaba-Aktie: Weiter im Sinkflug: Könnte sie abprallen?

Alibaba Group Ltd. (NYSE:BABA) Aktien wurden am Donnerstag niedriger gehandelt, nachdem das chinesische E-Commerce-Unternehmen schlechter als erwartete Quartalsergebnisse gemeldet hatte. Alibaba meldete einen vierteljährlichen verwässerten Non-GAAP-Gewinn pro ADS von $1,74 und verfehlte damit die Analystenschätzung von $1,93. Alibaba fiel am Donnerstagmittag um 9,33% auf $146,51.

Alibaba Tages-Chartanalyse Die Aktie fiel unter das, was technische Händler als absteigendes Dreiecksmuster bezeichnen, und ist seitdem weiter