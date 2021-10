Alibaba-Aktie: Weiß da jemand mehr?

Die Alibaba-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen wieder etwas nach oben arbeiten können und profitierte dabei von einem anziehenden Gesamtmarkt. Der in Hongkong beheimatete Hang Seng Index gewann seit Anfang Oktober mehr als 5 Prozent hinzu. Die Kaufimpulse haben der Alibaba-Aktie am Donnerstag vergangener Woche zu einem deutlichen Kursgewinn von mehr als 8 Prozent verholfen. Dabei gelang es den Widerstandsbereich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



