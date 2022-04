Alibaba-Aktie: Was sagt uns dieses Muster?

Die Alibaba-Aktie bricht ein Alibaba Group Holdings, Inc (NYSE:BABA) brach zu Beginn des Montagshandels um mehr als 4% ein, erholte sich aber und schloss die Lücke im Laufe des Tages und notierte am frühen Nachmittag weitgehend unverändert. Der Umschwung nach oben könnte darauf zurückzuführen sein, dass Alibaba an der unteren absteigenden Trendlinie eines fallenden Kanalmusters Unterstützung gefunden hat. Das Muster… Hier weiterlesen