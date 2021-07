Alibaba-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Die Alibaba-Aktie, die sich seit Ende Oktober in einem Abwärtstrend befindet, hat in den letzten Tagen einen weiteren herben Rückschlag hinnehmen müssen. Zu Wochenbeginn setzte der Kurs um mehr als 7 Prozent zurück und durchbrach dabei die 200-Dollar-Marke. Am Dienstag setzte die Aktie auf der 180-Dollar-Marke auf und testete die dortige Unterstützung. Dieser Test wurde zunächst bestanden. Zum Ende des Tages ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!