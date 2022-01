Alibaba-Aktie: Was folgt 2022?

Die Alibaba Group denkt darüber nach, hohe Beteiligungen am Social-Media-Werbe-Unternehmen Weibo zu verkaufen. Laut eines Berichts von Bloomberg soll Alibaba 30 Prozent seiner Beteiligung von Weibo an die staatliche Shanghai Media Group veräußern. Im September 2021 verkaufte Alibaba seinen fünf prozentigen Anteil am größten chinesischen TV-Sender Mango Excellent Media. Durch den Verkauf der Anteile von Mango Excellent Media verlor Alibaba ungefähr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung