Alibaba Aktie: Warum verliert die Aktie an Fahrt?

Die Aktien der Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA) verloren an Schwung inmitten der Besorgnis über einen möglichen Ausverkauf der Investoren, die ihre US-Bestände in in Hongkong notierte Aktien umgetauscht haben, berichtet Bloomberg.

Das ist passiert

Die Aktie verlor 3,3 %, nachdem Daten auf einen starken Anstieg des Volumens von Alibaba American Depositary Receipts hinwiesen, die letzte Woche in Hongkong-Aktien umgewandelt wurden. Die beim ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung