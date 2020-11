Alibaba Aktie: Warten Sie eine Minute, bevor Sie kaufen!

Chinesische Aktien sehen nach einigen Rückgängen in den vergangenen zwei Wochen verlockend aus, aber Händler könnten in den kommenden Wochen eine noch geringere Kaufgelegenheit erhalten. So steht es in einem Artikel von Barron’s heute.

Mehr Druck

Der abgesagte Börsengang der Ant Group und eine Rotation an der Börse haben die chinesischen Aktien in den vergangenen zwei Wochen nach unten gedrückt, wobei die Alibaba ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung