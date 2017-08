Alibaba-Aktie: Die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur steigt!

Liebe Leser,

auch dieses Jahr macht die Alibaba-Aktie ihren Aktionären wieder viel Freude. Im laufenden Jahr erreichte die Aktie ein neues Rekordhoch und setzt damit die starke Entwicklung der vergangenen Jahre weiter fort. Der Kursgewinn allein für das Jahr 2017 beträgt bis dato rund 70 %.

Der Wert des Relative Stärke Index bereitet zunehmend Sorgen

Das letzte Mal, als der RSI in derartige Höhen getrieben wurde, endete die einsetzende Korrekturbewegung am unteren Ende des Bollinger Bands und damit gemessen am damaligen Hoch rund 20 % tiefer. Zu beachten ist jedoch, dass sich die Alibaba-Aktie nun schon seit mehreren Wochen einer Korrektur erfolgreich entziehen konnte. Den damaligen Höchstwert des RSI erreichte die Aktie nämlich bereits im Mai dieses Jahres.

Chartanalyse: Long-Signale ergeben sich weiterhin aus den gleitenden Durchschnitten

Solange die gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200) nicht unterschritten werden, besteht laut Charttechnik noch keine Gefahr für den bestehenden Aufwärtstrend. Die 38-Tage-Linie verläuft aktuell bei 151 US-Dollar.

Ein Beitrag von Johannes Weber.