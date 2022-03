Alibaba-Aktie: Vom Regen in die Traufe!

Wegen der strengen regulatorischen Maßnahmen gegen Chinas Tech-Konzerne hat die Alibaba-Aktie seit Monaten keinen guten Stand. In den letzten Tagen ging es für das Papier des chinesischen Konzerns nun noch einmal steil bergab. Zur Einordnung: Derzeit notiert die Aktie in New York bei 75,5 Dollar (Stand: Dienstag, 17:00 Uhr MEZ). Ende Oktober 2020 waren es noch 300 Dollar.

