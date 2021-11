Alibaba-Aktie: Vielleicht die letzte Turnaround-Möglichkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

Die Aktie des chinesischen Internetgiganten Alibaba, an der NYSE gelistet, hat sich am Mittwoch mit einem Kursgewinn in den Thanksgiving-Urlaub verabschiedet. Das Papier gewann 2,14 Prozent hinzu und beendete den Handel nahe des Tageshochs bei 136,52 Dollar. Man sollte daraus aber keine voreiligen Schlüsse ziehen, denn in den USA gehört es fast schon zur Tradition, dass Aktien rund um das „Erntedankfest“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



