Alibaba Aktie: Unternehmen reorganisiert E-Commerce in getrennte nationale und internationale Einheiten!

Die Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) hat am Sonntag die Ernennung von Toby Xu zum Chief Financial Officer des Unternehmens bekannt gegeben.

Was geschah

Xu, der derzeitige stellvertretende CFO des Unternehmens, wird am 1. April die Nachfolge des derzeitigen CFO Maggie Wu antreten, so Alibabaq. Wu wird weiterhin als Partner in der Alibaba Partnership und als Executive Director im Vorstand des Unternehmens tätig



