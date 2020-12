Alibaba Aktie: Unfassbar!

Die Aktien des chinesischen E-Commerce-Unternehmens und Tech-Riesen Alibaba Group Holdings Ltd (NYSE:BABA) fielen in Hongkong bis zum Redaktionsschluss am Montag um 6,67%. Dies folgte auf die Ankündigung des Unternehmens, die Schwelle für den Aktienrückkauf um weitere $4 Milliarden zu erhöhen.

Was geschah

Das Aktienrückkaufprogramm von Alibaba zielt nun auf einen Rückkauf in Höhe von 10 Mrd. $ bis Ende 2022 ab, 67% höher



