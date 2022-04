Alibaba Aktie: Umstrukturierung!

Trudy Dai wird Zhangs Nachfolgerin Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA) Chair und CEO Daniel Zhang ist als Chairman und General Manager von Zhejiang Tmall Technology Co., Ltd. und Taobao (China) Software Co., Ltd zurückgetreten, berichtet Pandaily. Zurzeit gibt es 16 Unternehmen unter Zhangs Namen, von denen er bei sechs die Position des gesetzlichen Vertreters innehat. Zhang war im August 2007… Hier weiterlesen